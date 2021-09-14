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تخطيط الأهلي توصي بسرعة نقل تدريبات الفريق الى السلام بسبب سوء أرضية التتش

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تخطيط الأهلي توصي بسرعة نقل تدريبات الفريق الى السلام بسبب سوء أرضية التتش تخطيط الأهلي توصي بسرعة نقل تدريبات الفريق الى السلام بسبب سوء أرضية التتش

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طلب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاهلى، من إدارة النادى إيجاد حل سريع لمشكلة أرضية ملعب مختار التتش التي باتت سيئة وشكا منها لاعبى الأهلى نتيجة الحفر الكثيرة المتواجدة في الأرضية وتعرقل أدائهم خلال التدريبات الجماعية فضلا عن تخوفهم من تعرضهم للاصابة بسبب سوء الأرضية.

وتناقش لجنة التخطيط بالاهلى ملف ملعب مختار التتش ويسود إتجاه لنقل التدريبات إلى ملعب السلام بعد عودة الفريق من الأسكندرية حيث يقيم معسكر هناك لخوض مباراة السوبر المحلى وكأس وذلك لاستغلال الفرصة لعمل إصلاحات للارضية لتجنب تعرض الفريق لمزيد من الإصابات التي باتت شبح يطار الجهاز الفنى ويخشى موسيمانى من فقدان عناصر مهمة خلال الفترة المقبلة .

ويقيم النادي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، حفلاً كبيراً لتكريم فريق كرة القدم بالنادي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.
ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الدعوة إلى لفيف من الشخصيات الرياضية والإعلامية وقيادات النادي وكذلك نجوم الأهلي القدامى لحضور الإحتفالية التي ستُقام على ملعب التتش بالجزيرة.
ويتضمن الحفل الذي تسببت ارتباطات الفريق المُتتالية في تأجيله أكثر من مرة، العديد من الفقرات الهامة والمتنوّعة والتي تم الإعداد لها بما يليق بهذه المناسبة التاريخية.
وحرصمحمود الخطيب، على عقد أكثر من اجتماع مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العاشرة وتكريم الأبطال.
وخلال الاجتماعات، استعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين.
واتفق رئيس النادي مع اللجنة على تحديد موعد يناسب ظروف المكرمين، حتى تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بما حققه فريق الكرة بعدما حصد «النجمة العاشرة» في يوليو الماضي.

المصرى اليوم

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