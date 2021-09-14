أمانة جدة تغلق 12 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

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نفّذت أكثر من 3 آلاف جولة مع الجهات المعنية.. أمس

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 3589 جولة رقابية مع الجهات المعنية، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية؛ مما أسفر عن إغلاق 12 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن تكثيف الجهود الرقابية شَمِلَ نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة؛ حيث رصدت الفِرَق الميدانية خلالها 21 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.