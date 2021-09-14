منْح 21 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة

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بعد صدور الموافقة السامية.. لتبرعهم بالدم عشر مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح (21) مقيمًا، ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة؛ لتبرع كل منهم بدمه عشر مرات وهم:

محمد حسن حمدان أبو عريس، صهيب حسام الدين السوادي، بدر عبدالرحمن محمد الحافظ، عبدالباسط كمال حسين عبدالرحيم، عمرو محمد الريحاني، ماجد علي محمد العليمي، بلال زهير سنو، إلياس محمد سعيد هاسومياه واعظ الدين، أحمد ناجو مياه أبو البشر محمد حسين، أحمد يحيى حسين زميلان، أسامة محمد محمود الكحلوت، كريستين باكولور سيلاريو، رائد عبدالله عزو الزمري، محمود ثابت العامود، عبدالله مسعود عبدالعزيز الشاعر، أسامة جميل يحيى بن سند، عبدالمحسن فيض محمد، محمد علي أيوب خان، منير عبده علي موري، أشرف عبدالعزيز شمالي، أشرف محمد عزمي ربيع.