ضمن البطولة الآسيوية الـ21.. "أخضر الطائرة" يعبر كازاخستان بثلاثة أشواط

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فاز المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة على منتخب كازاخستان بنتيجة (3- 0)، في المواجهة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء، على الصالة الرئيسية في تشيبا بورت أرينا في منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة ضمن البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة، والتي تقام باليابان خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (25- 23)، (25- 21)، (25- 23).

وفرض الأخضر سيطرته على مجريات المباراة بفضل الضربات الساحقة وحائط الصد الذي تميز به اللاعبون.

ويشارك المنتخب السعودي في مجموعة تحديد المراكز من 9- 16 بجوار منتخبات هونغ كونغ وتايلاند وكازاخستان.

ويواجه "الأخضر" الخميس المقبل، نظيره هونغ كونج في تمام الساعة (11:30) صباحًا، ويقابل تايلاند يوم الجمعة في الساعة (11:30) صباحًا بتوقيت السعودية.