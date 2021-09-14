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مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية

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اللقاء تضمن تقديم عرض موجز عن أبرز البرامج والأعمال المنفذة

مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية

استقبل إبراهيم بن زايد العسيري؛ نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، آنا والترز؛ القائم بأعمال السفارة البريطانية في الرياض، والوفد المرافق لها، أمس الإثنين، بمقر المركز بالرياض.

وفي بداية اللقاء، رحّب "العسيري"؛ بـ"والترز"؛ والوفد المرافق لها، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها المملكة لنشر قيم الاعتدال والتعايش والتسامح وتعزيز المشتركات الإنسانية.

وقدّم، المركز خلال اللقاء، عرضاً موجزاً عن مسيرته ورؤيته ورسالته وأبرز البرامج والأعمال المتنوعة التي نفّذها بهدف تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الحوار ودعم وترسيخ قيم السلام.

وفي ختام اللقاء، قام الوفد، بزيارة المعرض التفاعلي للمركز للتعرف على دور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، من خلال دعمها مشاريع محلية وإقليمية وعالمية في مجالات نـشر ثقافة الحوار وتعزيز التنوع الثقافي والسلام العالمي وتعزيز العيش المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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