منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 13 مواطناً و3 مقيمين

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لقاء تبرع كل واحد منهم بدمه 50 مرة.. تعرَّف على الأسماء

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح (13) مواطناً و(3) مقيمين، ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل واحد منهم بدمه (خمسين) مرة، وهم:

عمر زهير عبدالله آل ليلح، علي سعد علي الكثيري، نايف حمد عبدالله الأصقه، محمد ناصر عبدالله الفهيد، العقيد ركن/ إبراهيم عبدالله إبراهيم آل فواز، الدكتور / عبدالله محمد عبدالكريم الخضير، عبدالله نبيل عادل شتيوي، محمد شمس الدين الحلبي محمد الشفوير، المهندس/ محمد إياد محمد فهد غزال أسود، غسان عائض سالم المرشد، مراد محمود صالح جحلان، عبدالمحسن عبدالرحمن خير الله، فهد عودة حلبحل العنزي، نواف محمد ناصر الدعجاني، نور محمد رجب عامر، منصور مشعل محمد النعيم.