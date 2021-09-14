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افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومدير المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الإتحادية البروفيسور جريجوري تروبنيكوف، والدكتورة جينا الفقى، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية ومنسق التعاون المصرى الروسى ورشة عمل تحت عنوان «مصر- المعهد المتحد للعلوم النووية»، بحضور 25 عالماً من روسيا و125 عالم من خيرة العلماء المصريين.

وفي كلمته خلال افتتاح الورشة، رحّب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالحضور من العلماء الروس والسفراء ورؤساء الجامعات والمراكز وعلماء مصر، وسلط الوزير الضوء على رؤية مصر للتنمية المستدامة واستراتيجية الوزارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 وجهود الوزارة في تنفيذ هذه الخطة وأهم المشروعات القومية الكبرى في التعليم العالى والبحث العلمى، وأكد على قناعة الحكومة المصرية بأهمية التعاون الدولى مع الدول الصديقة في مجال البحث العلمى للمعاونة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أكد سيادته على دعم الوزارة لجهودالأكاديمية على المستويين المحلى والدولى، ووجه الشكر لأسرة أكاديمية البحث العلمى على هذا الحدث الهام كما توجه بالتهنئة للأكاديمية بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائها واحتفالها باليوبيل الذهبى.

وأشاد بالعلاقات التميزة التي تربط مصر وروسيا على مدى سنوات طويلة في مجالات مختلفة سياسية واقتصادية وعسكرية وتجارية، والتعاون المشترك في مجال البحث العلمى عموماً وتحديداً في مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية لخدمة البشرية، مؤكداً أن روسيا كانت دائما صديقاً وشريكاً أساسياً لمصر.

وفى كلمته توجه رئيس الأكاديمية بالشكر للقيادة السياسية وللحكومة على الدعم غير المسبوق للبحث العلمى حيث تضاعفت موزانتها أكثر من 10 أضعاف في السنوات السبع الماضية مما عزز من مكانة الأكاديمية محلياً واقليمياً ودولياً ومكنها من تبنى مشروعات قومية كبرى في مجالات الزراعة والغذاء والجينوم المرجعى للمصريين والطاقة الجديدة والمتجددة والحاضنات التكنولوجية وبرنامج جامعة الطفل والتحالفات التكنولوجية وتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالعلوم الأساسية.

أصبحت الأكاديمية شريكاً يعتمد عليه في المشروعات والشبكات العلمية الكبرى حول العالم في الطاقة الجديدة والمتجددة والأمراض المعدية والمياه والابتكار، وأضاف أن هذه الورشة مهمة ومفصلية وتاريخية أيضا حيث تأتى كل ذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائها، وتكمن أهمية الورشة أنها تأتى في اطار سعي مصر لتطوير التعاون مع المعهد المتحد للعلوم والنووية وترقية وضع مصر في عضوية المعهد من عضو مشارك إلى عضو كامل.

وتطرق رئيس الأكاديمية على تقييم التعاون بين البلدين منذ توقيع الاتفاقية وحتى تاريخه ورؤية الأكاديمية للمرحلة القادمة، حيث اسفر هذا التعاون عن نشر العديد من البحوث العلمية في مجلات عالمية ذات معاملات تأثير عالية وخاصة في مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية، حيث تضاعف عدد الابحاث المنشورة بين باحثين من البلدين أكثر من 50 ضعف وتم تنفيذ 100 مشروع بحثى مشتركة بين الطرفين وتم تدريب أكثر من 240 من شباب الباحثين المصريين في روسيا، بالإضافة إلى حصول بعض شباب الباحثين المصريين على درجة الماجيستير وحصول بعض منهم على منح دكتوراه من المانيا وإنجلترا واليابان وروسيا الاتحادية.