تحريات حادث «منتجع الغردقة»: نجل رئيس أمناء جامعة خاصة بالقاهرة المتهم الحقيقي

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كشفت التحريات الأمنية الخاصة بحادث تصادم سيارتين بأحد المتتجعات السياحية شمال الغردقة، والتي لقي فيها شاب مصرعه، الثلاثاء، عن أن قائد السيارة المتسببة في الحادث كان يقودها نجل رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات الخاصة المشهورة بالقاهرة، مشيرة إلى أنه تم استبدال المتهم الحقيقي بآخر يعمل لدى والد المتهم.

فيما كلفت نيابة الغردقة الأجهزة الأمنية بسرعة طلب المتهم الحقيقي في واقعة مصرع شاب بالغردقة يدعي محمد راشد وشهرته «حمو راشد» في حادث تصادم سيارتين واستبدال السائق الحقيقي المتهم في الحادث بآخر بعدما كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية ملابسات الحادث.

كان حادث تصادم بين سيارتين بالغردقة قد أسفر عن مصرع شاب بالغردقة، وقيام قائد السيارة التي اصطدمت بالسيارة المتواجد بها المجني عليه بتبديل القيادة مع شخص آخر عقب وقوع الحادث.

وبقيام أجهزة الأمن بالفحص والتحري تبين أنه أثناء سير إحدى السيارات قيادة موظف بإحدى شركات السياحة مقيم بالجيزة، وبرفقته آخرين اصطدم بالمواجهة بسيارة آخرى قيادة سائق مقيم بالقاهرة، وبرفقته آخرين من بينهم المجني عليه المتوفى.

وبتكثيف التحريات، تبين أن قائد السيارة الأولى وقت وقوع الحادث طالب مقيم بالجيزة هارب واستعان بآخر الذي يعمل سائق لديه، والذى ادعى في التحقيقات أنه كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث «على خلاف الحقيقة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب المتهم الطالب للعرض عليها.