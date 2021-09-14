أخبار عاجلة

الأمن يوضح حول خطف أحد الأشخاص في النزهة -
موظفة سفريات نصبت على كريستيانو رونالدو اعرف حيلتها العجيبة -
الحصة بـ20 جنيها التعليم تستعين بحملة المؤهلات العليا التربوية لسد العجز بالمدارس -
شاهد هذه ملكة جمال مصر للمراهقين ووصيفتها لعام 2021 -
لحظة اخيار ملكة جمال مصر 2021 -
تفاصيل خناقة ابن طارق العريان فى لبنان ونقله للمستشفى -
المسجد الذى تبرع ببنائه الشيخ هانى الشحات الذى أبكى قلوب المصريين -
عرض فساتين لملكات جمال مصر للمراهقين 2021 -
وزراء التموين والزراعة والصناعة يفتتحون مركز تطوير وسلامة الغذاء بالقليوبية -
نجمة الأسفلت.. أم صلاح مسابتش حاجة حلال إلا واشتغلتها.. اعرف حكايتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صحة حماس: 1805 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Print
صحة حماس: 1805 إصابة جديدة بفيروس كورونا صحة حماس: 1805 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت صحة حماس صباح يوم الثلاثاء، عن حصيلة جديد للإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية بقطاع غزة.

وقال صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 5470 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت ( 1805) اصابة جديدة بفيروس كورونا، ولا وفيات.

وأكدت، تعافي 1155 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 149173 اصابة، وإجمالي الحالات النشطة 20994 حالة، وإجمالي المتعافين 126951 حالة، وإجمالي الوفيات 1228 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 395 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 258 حالة.

فيما بلغ إجمالي جرعات التطعيمات التي وصلت قطاع غزة: 579570 جرعة، وإجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 358733 شخص.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة حماس : 8 وفيات و 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحة حماس : 8 وفيات و 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 16 وفاة و2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية: 16 وفاة و2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

تدريب أطباء الأسنان في المنيا على مواجهة فيروس كورونا

تدريب أطباء الأسنان في المنيا على مواجهة فيروس كورونا