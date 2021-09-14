صحة حماس: 1805 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت صحة حماس صباح يوم الثلاثاء، عن حصيلة جديد للإصابات بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية بقطاع غزة.

وقال صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 5470 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت ( 1805) اصابة جديدة بفيروس كورونا، ولا وفيات.

وأكدت، تعافي 1155 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 149173 اصابة، وإجمالي الحالات النشطة 20994 حالة، وإجمالي المتعافين 126951 حالة، وإجمالي الوفيات 1228 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 395 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 258 حالة.

فيما بلغ إجمالي جرعات التطعيمات التي وصلت قطاع غزة: 579570 جرعة، وإجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 358733 شخص.