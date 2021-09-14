محافظ المنيا يتابع بدء تنفيذ أعمال الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

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تابع المحافظ أعمال الإزالة لحالة تعدٍ على أملاك دولة بالوحدة المحلية لقرية بني أحمد بمركز المنيا على مساحة 200 متر، ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة.

وخلال جولة المحافظ لمتابعة أعمال تنفيذ الازالات، وجه «القاضي» بإزالة كافة التعديات على أحد المصارف الملغية، مع عمل حصر شامل بالأرض لدراسة إقامة مشروعات خدمية عليها، مؤكدا أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والتعامل بكل حزم وقوة مع المتعدين.

كما نفذت الوحدة المحلية لقرية العزيمة بمدينة سمالوط، أعمال إزالة بالمهد لبناء عشوائي على أرض أملاك الدولة على الطريق الصحراوي الغربي على مساحة 100متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف للقانون.

وناشد محافظ المنيا المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات حيث سيتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أي مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.

وكان المحافظ قد قرر تشكيل غرفة عمليات برئاسة المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثل من مديرية الأمن وجهة الولاية وإدارة الأملاك، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أي معوقات تظهر أثناء التنفيذ.