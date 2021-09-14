قبل المواجهة الثأرية.. 5 أسباب تجعل برشلونة يُعاني أمام بايرن ميونيخ

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فريقان من كبار القوم في أوروبا، برشلونة وبايرن ميونيخ، سيلتقيان في كامب نو في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2021-22. الفريقان هما المُرشحان الأوفر حظاً للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب من المجموعة الخامسة.

سيسعى برشلونة للانتقام من الإذلال الذي تعرض له في المباراة الأخيرة التي واجهوا فيها بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا العام الماضي، حيث خسر البرسا 8-2 في ربع النهائي وفاز الفريق البافاري بالبطولة.

لم يخسر كلا الفريقين هذا الموسم، لكن بايرن ميونيخ كان في أفضل حالاته المهيمنة في الدوري الألماني. لقد سجلوا 28 هدفًا في ستة مباريات عبر المسابقات هذا الموسم، وهم المُرشحون للفوز يوم الثلاثاء. في غضون ذلك، عانى برشلونة دفاعياً في كل من مبارياته الثلاث هذا الموسم، وفشل في التغلب على خصومه بشكل مقنع.

إليكم خمسة أسباب تجعل برشلونة يُعاني أمام بايرن ميونيخ في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2021-22:

5- بايرن ميونيخ الأكثر جاهزية

لعب بايرن ميونيخ بالفعل ستة مباريات هذا الموسم. وأصبح في وضعية جاهزة لخوض موقعة هامة أمام فريق بحجم برشلونة.

في غضون ذلك، لعب برشلونة ثلاث مباريات فقط هذا الموسم. تم تأجيل مباراتهم ضد إشبيلية في نهاية الأسبوع. لذا فإن البلوجرانا سيخوض مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا بدون مباراة تنافسية في غضون أسبوعين بسبب التوقف الدولي.

قد يضر ذلك البلوجرانا يوم الثلاثاء، حيث من المُرجح أن يبدأ بايرن ميونيخ المباراة بقوة من أجل حسم النتيجة مُبكرًا.

4ـ اختلاف الخبرة بين الفريقين

هناك فجوة كبيرة في التشكيلة بين الفريقين، حيث يمكن القول إن بايرن ميونيخ لديه لاعبين أفضل في معظم مراكز الملعب من برشلونة. ليس سراً أن هذا أحد أسوأ فرق برشلونة على الإطلاق من حيث التشكيلة الأساسية. لذلك يمكن للعملاق البافاري الاستفادة من ذلك يوم الثلاثاء.

سيواجه برشلونة لاعبوهم الأصغر سنًا مثل بيدري وفرينكي دي يونج ضد لاعبين مثل ليون جوريتزكا وجوشوا كيميتش في خط الوسط. لذا فإن بايرن ميونيخ سوف يتخيل فرصه في التغلب على مضيفه عديم الخبرة نسبيًا يوم الثلاثاء.

من الواضح أن بايرن ميونيخ هو الجانب المتفوق على الورق، ولديه لاعبون من عيار أعلى بكثير مقارنة ببرشلونة. يمكن أن يتضح ذلك خلال مباراة دوري أبطال أوروبا في ملعب كامب نو.

3- كومان لا يزال يبحث عن صلابة خط دفاعه

خلال فترة وجوده في برشلونة، يمكن القول إن رونالد كومان لم يكن قادرًا على تحقيق بداية ثابتة. قام الهولندي باستمرار بتغيير تشكيلته وهو يبحث عن اللاعبين المثاليين لطريقة لعبه المُفضلة.

هذا الموسم، لعب الهولندي بطريقة لعب 4-3-3 في المباريات الثلاث الأولى لبرشلونة. اختياره للاعبين الخلفيين، على وجه الخصوص، كان غير ثابت، لأنه لم يستقر بعد على المدافعين.

في غضون ذلك، كان لدى بايرن ميونيخ نفس المجموعة الأساسية من اللاعبين في التشكيلة الأساسية للفريق خلال السنوات القليلة الماضية. لديهم طريقة أكثر استقرارا من برشلونة بشكل عام.

2- الإصابات تضرب برشلونة:

سيكون برشلونة بدون عدد من اللاعبين الذين ربما شاركوا ضد بايرن ميونيخ في السابق. كان من المفترض أن يبدأ عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي المباراة، لكن تم استبعاد الثنائي بسبب الإصابة.

كان سيرجيو أجويرو، التوقيع الصيفي، ممتعًا أمام بايرن ميونيخ في الماضي، حيث سجل ثلاثية ضدهم لصالح مانشستر سيتي. ومع ذلك، فإن النجم الأرجنتيني غير متاح أيضًا للمباراة.

على الجانب الآخر، كان مارتن برايثويت هو المُفضل تحت قيادة كومان. لكنه لن يخوض المباراة ضد بايرن ميونيخ بعد تعرضه لإصابة نهاية الشهر الماضي.

هؤلاء غائبون مهمون عن برشلونة، وهو أمر يتطلع بايرن ميونيخ للاستفادة منه.

1- لا يوجد من يصنع الفارق في برشلونة

في الماضي، كلما احتاج برشلونة إلى تسجيل هدف، في كثير من الأحيان، كان بإمكانهم الاعتماد على ليونيل ميسي لإخراجهم من المشاكل. ومع ذلك، فإن البلوجرانا ليس لديه الأرجنتيني لاستدعاء هذا الموسم.

خسر برشلونة كلاً من ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية. يتمتع النجمان بالقدرة على صناعة الفارق بمفردهما في المباريات، لكنهما لم يعدا مع الفريق الكاتلوني.

أظهر التوقيع الصيفي ممفيس ديباي أنه يُمكن أن يُصبح النجم الذي تحتاجه برشلونة. لكن الهولندي لم يواجه بعد مُنافسين على مستوى بايرن ميونيخ.