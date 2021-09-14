ضبط 414 متهمًا بحيازة الأسلحة النارية والمخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 183 قطعة سلاح ناري بحوزة 154 متهمًا، و260 قطعة سلاح أبيض، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا 4 حوادث متنوعة، وضبط 40 من المتهمين الهاربين، و31 متهمًا بأعمال البلطجة، و332 دراجة نارية مخالفة، و26564 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 242 قضية مخدرات بإجمالي 260 متهمًا ضُبط خلالها 11 كيلو 860 جرام بانجو، و7 كيلو 754 جرام حشيش، و7 كيلو 209 جرامات هيروين، و2675 جرام إستروكس، و1935 جرام شابو، و692 جرام بودر، و500 جرام هيدرو، و300 جرام أفيون، و80 جرام آيس، و72 جرام فودو، و4954 قرص مخدر.

ونفذت الحملة 86418 حكم قضائي بإجمالي 5985 محكوم عليهم.

وفى مجال فحص السائقين، تم فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.