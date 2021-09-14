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الأهلى يقدم عرضًا جديدًا لـ«معلول» بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد

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الأهلى يقدم عرضًا جديدًا لـ«معلول» بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد الأهلى يقدم عرضًا جديدًا لـ«معلول» بعد الخلاف على عدد سنوات العقد الجديد

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تعقد لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى جلسة أخيرة مع على معلول الظهير الأيسر للفريق خلال الساعات المقبلة لمناقشة ملف تجديد عقد اللاعب التونسى ومحاولة الوصول إلى صيغة تفاهم بين الطرفين بعد الخلاف على مدة التعاقد حيث يرغب الأهلى في تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين بينما يتمسك معلول بالتجديد ثلاث سنوات .

ووفقاً لمصدر داخل الأهلى فان لجنة التعاقدات سوف تقدم عرض جديد لمعلول يتضمن الموافقة على طلبه بخصوص عدد سنوات العقد الجديد بشرط تخفيض المقابل المادى، أو العودة للاتفاق الأخير بالتجديد موسمين وبمقابل مليون و500 الف دولار سنويا، وترغب اللجنة في الإنتهاء من ملف التجديد للنجم التونسى حتى تتفرغ لتعديل عقود باقى اللاعبين.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبيًّا مع بتروجت، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها يوم ٢١ سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر المصري.

شهدت الودية تجربة بعض العناصر الشابة، بالإضافة إلى العناصر العائدة من الإصابة والإعارة، بجانب منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في المباريات الأخيرة، حيث حقق الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني العديد من المكاسب الفنية خلال هذه الودية.

المصرى اليوم

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