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مياه أسيوط تستجيب لشكاوى أهالي المنطقة الصناعية بديروط

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مياه أسيوط تستجيب لشكاوى أهالي المنطقة الصناعية بديروط مياه أسيوط تستجيب لشكاوى أهالي المنطقة الصناعية بديروط

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عن الاستجابة لشكوى أهالى المنطقة الصناعية بدشلوط- مركز ديروط من مشكلة ضعف مياه الشرب وتوصيل المياه لبعض المنازل، حيث تتغذى منطقة المدينة الصناعية من محطة المدينة الصناعية بديروط، ونظراً لطبيعة الأراضي بتلك المنطقة أدى ذلك إلى جفاف ٦ ابار بالمنطقة الأمر الذي نتج عنه ضعف المياه بالمنطقة.

في سياق متصل، أصدر المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، تعليماته بضرورة تنفيذ المقترح المقدم بتوصيل خط من محطة مياه ديروط الارتوازى والتى تضم عدد ٦ ابار طاقة البئر الواحد ٣٠ متر لكل ثانية لتغذية المنطقة الصناعية بدشلوط مركز ديروط.

وأضاف أنه تم توصيل خط مياه من محطة دشلوط الارتوازى بطول ٣٥٠ متر وقطر ٤ بوصه لتغذية أهالى المنطقة الصناعية بدشلوط.

وأعرب المهندس محمد صلاح أن الشركة في أتم الاستعداد لتوفير الخدمات للمواطنين، وأنها أولى أولويات الشركة من أجل سلامة المواطنين، وأن الشركة تتيح ارقام التواصل من الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990،أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على HTTP://ASCWW.ORG/PUBLIC/ والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــ CMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية والسعى لحل الشكاوى بأقصى سرعة ممكنة. وتقدم الأهالى بالشكر لمسئولى الشركة على سرعة الاستجابة لحل مشاكل ضعف وانقطاع المياه بالمناطق.

المصرى اليوم

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