أخبار عاجلة

الأمن يوضح حول خطف أحد الأشخاص في النزهة -
موظفة سفريات نصبت على كريستيانو رونالدو اعرف حيلتها العجيبة -
الحصة بـ20 جنيها التعليم تستعين بحملة المؤهلات العليا التربوية لسد العجز بالمدارس -
شاهد هذه ملكة جمال مصر للمراهقين ووصيفتها لعام 2021 -
لحظة اخيار ملكة جمال مصر 2021 -
تفاصيل خناقة ابن طارق العريان فى لبنان ونقله للمستشفى -
المسجد الذى تبرع ببنائه الشيخ هانى الشحات الذى أبكى قلوب المصريين -
عرض فساتين لملكات جمال مصر للمراهقين 2021 -
وزراء التموين والزراعة والصناعة يفتتحون مركز تطوير وسلامة الغذاء بالقليوبية -
نجمة الأسفلت.. أم صلاح مسابتش حاجة حلال إلا واشتغلتها.. اعرف حكايتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن

Print
إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ادلى المتهم بقتل عريس المرج قبل زفافه بأيام باعترافات تفصيلية امام جهات التحقيق،قال المتهم فى التحقيقات ان الضحية اشترى منه بعض الموبيليا

وان الصنايعية لم ينتهوا من المصنعية وبالتالى لم استطع تسليم الموبيليا فى موعده ،وتابع أنه بسبب التأخر في موعد تسليم الأثاث والعفش للعريس، حضر للتشاجر معه هو وشقيقه واثناء قيام صاحب محل الموبيليا بالدفاع عن نفسه ممسكا بسلاح نارى لتهويش العريس وشقيقه خرجت رصاصة استقرت فى بطن العريس .

أكد صاحب محل الموبيليا قائلا بعدها لم استطع السيطرة على نفسى وحاول شقيق القتيل الامساك بى فخرجت رصاصة ثانية أصابت شقيق العريس فى يده وتم ضبطى بالسلاح المستخدم فى الواقعة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)

حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تعلن موعد الأمطار وانخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تعلن موعد الأمطار وانخفاض درجات الحرارة