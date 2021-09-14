إعترافات المتهم بقتل عريس المرج بطلق نارى فى البطن

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ادلى المتهم بقتل عريس المرج قبل زفافه بأيام باعترافات تفصيلية امام جهات التحقيق،قال المتهم فى التحقيقات ان الضحية اشترى منه بعض الموبيليا

وان الصنايعية لم ينتهوا من المصنعية وبالتالى لم استطع تسليم الموبيليا فى موعده ،وتابع أنه بسبب التأخر في موعد تسليم الأثاث والعفش للعريس، حضر للتشاجر معه هو وشقيقه واثناء قيام صاحب محل الموبيليا بالدفاع عن نفسه ممسكا بسلاح نارى لتهويش العريس وشقيقه خرجت رصاصة استقرت فى بطن العريس .

أكد صاحب محل الموبيليا قائلا بعدها لم استطع السيطرة على نفسى وحاول شقيق القتيل الامساك بى فخرجت رصاصة ثانية أصابت شقيق العريس فى يده وتم ضبطى بالسلاح المستخدم فى الواقعة .