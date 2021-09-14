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نظم حي شرق الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الصحة قافلة طبية ومجتمعية بشارع «الترعة المردومة»، للكشف على المواطنين، وتقديم العلاج بالمجان.

وقال محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن القافلة شملت 6 عيادات طبية متخصصة هي «الباطنة، الأطفال، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، النسا والتوليد، الكشف المبكر على سرطان الثدى»، موضحا أنه جرى الكشف على نحو 380 شخصا، معظمهم من السيدات، وتقديم العلاج لهم بالمجان في اليوم الأول للقافلة.

وأضاف رئيس حي شرق، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن القافلة شملت تنظيم ندوة للسيدات عن تنظيم الأسرة والتغذية السليمة خاصة لمرضى السكر.

وفي سياق متصل، تضمنت القافلة، تقدم 20 فردا لعقد امتحان فوري لهم لاستخراج شهادات محو الأمية، فضلا عن معرض لعرض منتجات متنوعة صنعت بأيدي الأسر المنتجة.

بالمجان.. الكشف على 380 شخصا في قافلة طبية بـ" الترعة المردومة" بالإسكندرية- صور

بالمجان.. الكشف على 380 شخصا في قافلة طبية بـ" الترعة المردومة" بالإسكندرية- صور