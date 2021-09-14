«جبر الخواطر».. ندوة بشأن تعزيز الترابط بين أفراد الأمة في الشرقية

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان «جبر الخواطر وأثره في تعزيز الترابط بين أفراد الأمة»، وذلك بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ،وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة يلقيها الشيخ أحمد السيد عبدالهادي الواعظ الديني وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، والتي يبين فيها أن الإسلام قد جاء برسالة جامعة للقيم الفاضلة والمثل العليا، ومن تلك القيم الفاضلة قيمة جبر الخاطر، فهي قيمة تدل على شرف النفس، ورقة القلب، وقد أعلى الله عز وجل من شأن هذه القيمة النبيلة، فجعلها صفة من صفاته، تتعلق باسمه تعالى «الجبار».

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.