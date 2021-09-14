إزالة ١١٥ حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية

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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انطلاق الموجة الـ ١٨ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك لإسترداد حق الدولة والشعب وتطبيق القانون على الجميع، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة ٨٤ حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ٥١٨ فدان و١٤ قيراط، وإزالة ٣١ حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة ٧٣٨٣ متر، وذلك بمراكز بلبيس، والحسينية، وصان الحجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وجه المحافظ بتشكيل لجان لمتابعة ورصد أي تعديات جديدة، وإزالتها في المهد حفاظاً على أراضى الدولة للإستفادة من تلك الأراضى في إقامة مشاريع سواء كانت زراعية أو خدمية أو تنموية، مناشداً المواطنين بعدم استغلال أراضي الدولة والبناء عليها أو زراعتها دون وجه حق.