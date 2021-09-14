مركز دعم البحث العلمي يستكمل سلسلة الندوات الافتراضية عن مهارات الباحثين المتميزين والمشرف الجيد

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عقد مركز دعم البحث العلمي ورشة عمل بعنوان «ما الذي يجعل المشرف الجيد يخلق باحثين ماهرين؟» وذلك عبر برنامج زووم، وأقيمت الورشة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، ويأتى ذلك تأكيداً على ضرورة النهوض بالبحث العلمى.

أفاد الدكتور ماجد نجم بأن الجامعة تعمل على دعم جهود البحث العلمي والنشر الدولي، وذلك ضمن خطة الجامعة التي تهدف إلى الوصول للعالمية، ويأتى ذلك نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى، وزيادة مخصصاته والعمل على دعم وتحسين مخرجات التصنيفات الدولية للجامعة.

أوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية حرص جامعة حلوان على عقد ورش العمل الخاصة بالبحث العلمى بهدف صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية، والمساهمة فى خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة.

كما أكد الدكتور محمد القصاص أن هذه الورشة تأتى ضمن سلسلة اللقاءات الافتراضية التى ينظمها مركز دعم البحث العلمى والتي تتناول مواضيع خاصة بالبحث العلمي ومخرجاته، بما يساهم فى تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، ودعم الباحثين في كافة القطاعات والعمل بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى مخرجات أبحاث تطبيقية تحقق عائدا ملموسا على التنمية المجتمعية.

حاضر فى ورشة العمل الدكتور الدكتور أشرف طبل أستاذ البايو تكنولوجي بالمركز القومي للبحوث، وأدار ورشة العمل الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، الأستاذة الدكتورة هايدى خليل عضو المكتب التنفيذى لمركز دعم البحث العلمي.

تناولت ورشة العمل التطرق إلى مهارات الباحث الجيد، ولماذا تريد أن تصبح مرشدًا، بالاضافة إلى شخصيات الموجهين، والمشرفين الجيدين، هذا وحضر ١١١ مشارك من جامعة حلوان، كما حضر ٢٦٦ من الجامعات والمؤسسات المصرية، وحضر ٦٠ مشارك من الدول العربية، كما حضر ٢ مشاركين من الدول الأجنبية.