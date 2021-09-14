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"الشؤون الإسلامية" تُكثّف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين لموسم 1443هـ

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"الشؤون الإسلامية" تُكثّف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين لموسم 1443هـ "الشؤون الإسلامية" تُكثّف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين لموسم 1443هـ
مواكبة لتوجيهات القيادة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

كثّفت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جهودها التوعوية والإرشادية مع بدء موسم العمرة لهذا العام 1443هـ، في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة ومواكبة لتوجيهات القيادة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية، في بيان لها: الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة تُباشر أعمالها وفق الخطة الاستراتيجية المعدة لموسم العمرة لعام 1443هـ وبمشاركة دعاة وداعيات ومترجمين بلغات مختلفة.

وأضافت: الأمانة اعتمدت برامج توعوية وإرشادية، إلى جانب تكثيف خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني (8002451000)، وعبر التواصل المباشر مع المعتمرين من خلال وجود الدعاة بالكبائن القريبة من المسجد الحرام.

وأوضحت أن الهاتف المجاني يستقبل الاتصالات على مدار الساعة، وبثمان لغات؛ لتنوير ضيوف الرحمن بأحكام المناسك من خلال فتاوى العلماء الراسخين بالعلم.

وأشارت الوزارة إلى أنها اعتمدت ضمن خطتها الاستراتيجية، برامج توعوية لبيان خطر المستجد وطرق الوقاية منه؛ في إطار الواجب المطلوب القيام به من قطاعات الشؤون الإسلامية؛ لمواكبة جهود الدولة لتوعية أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية وتعدد لغاتهم للوقاية من وباء كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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