أخبار عاجلة

الأمن يوضح حول خطف أحد الأشخاص في النزهة -
موظفة سفريات نصبت على كريستيانو رونالدو اعرف حيلتها العجيبة -
الحصة بـ20 جنيها التعليم تستعين بحملة المؤهلات العليا التربوية لسد العجز بالمدارس -
شاهد هذه ملكة جمال مصر للمراهقين ووصيفتها لعام 2021 -
لحظة اخيار ملكة جمال مصر 2021 -
تفاصيل خناقة ابن طارق العريان فى لبنان ونقله للمستشفى -
المسجد الذى تبرع ببنائه الشيخ هانى الشحات الذى أبكى قلوب المصريين -
عرض فساتين لملكات جمال مصر للمراهقين 2021 -
وزراء التموين والزراعة والصناعة يفتتحون مركز تطوير وسلامة الغذاء بالقليوبية -
نجمة الأسفلت.. أم صلاح مسابتش حاجة حلال إلا واشتغلتها.. اعرف حكايتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تنفيذ ٦ مشروعات خدمية وتنموية في ديرب نجم بتكلفة ٣٢٧ مليون جنيه

Print
تنفيذ ٦ مشروعات خدمية وتنموية في ديرب نجم بتكلفة ٣٢٧ مليون جنيه تنفيذ ٦ مشروعات خدمية وتنموية في ديرب نجم بتكلفة ٣٢٧ مليون جنيه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاعات الشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري، والكهرباء بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة 327 مليون و400 ألف جنيه ،جاهزين للإفتتاح ضمن 109 مشروع تنموي وخدمي بنطاق المحافظة في مختلف القطاعات بتكلفة 2 مليار جنيه، ومن المقرر إفتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير مركزي شباب ديرب نجم وصفط زريق بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، وكذلك تركيب موزع كهرباء منشأه صهبرة ذو الجهد المتوسط بتكلفة 45 مليون جنيه، لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي بالقرية، لافتا إلى أنه في قطاع الطرق والكباري تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع داخل المدينة بتكلفة 5 مليون و300 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

وفي قطاع الصرف الصحي، أضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل ديرب نجم لخدمه قري كفر الجنيدي، وصفط زريق، والقطايع، وعزبة شمرزة، وعزبة فردان ابو هاشم بتكلفة 131 مليون و300 ألف جنيه، وكذلك مشروع شبكات صرف صحي إكوة وكفر الباشا بتكلفة 144 مليون و200 الف جنيه، وذلك لتقديم مشروعات صرف صحي أمنه وسليمة للمواطنين وحفاظا على البيئة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير شبكة الطرق

نائب محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير شبكة الطرق

تسرب الشبكة يضاعف فواتير مياه نجران

تسرب الشبكة يضاعف فواتير مياه نجران

«وضع يده على وجهه وسقط أرضا».. وفاة شاب أثناء شراء شبكة عروسته بكفر الشيخ وسط ذهول الجميع

«وضع يده على وجهه وسقط أرضا».. وفاة شاب أثناء شراء شبكة عروسته بكفر الشيخ وسط ذهول الجميع

عقوبات أمريكية تطال شبكة مالية لـ"حزب اللات"..هؤلاء يغسلون الملايين!

عقوبات أمريكية تطال شبكة مالية لـ"حزب اللات"..هؤلاء يغسلون الملايين!