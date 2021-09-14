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نائب: قيادة وزير الطاقة اللبنانى لسيارة صغيرة بمفرده يقدم قدوة للمسؤولين العرب

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نائب: قيادة وزير الطاقة اللبنانى لسيارة صغيرة بمفرده يقدم قدوة للمسؤولين العرب نائب: قيادة وزير الطاقة اللبنانى لسيارة صغيرة بمفرده يقدم قدوة للمسؤولين العرب

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قال النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، إن تجربة وزير الطاقة والمياه اللبنانى الجديد وليد فياض الذي حرص على قيادة سيارته بنفسه مينى صفراء اللون، وصولا لقصر رئاسة لبنان ببعبدا، يؤكد انضمامه لصفوف المواطنين الذين يفضلون خلال هذه الفترة استخدام السيارات الصغيرة كونها لا تستهلك كمية كبيرة من البنزين الذي يحتاج الوصول اليه ساعات طويلة من الانتظار أمام محطات البنزين

و اضاف «زين الدين» في بيان له اصدره اليوم الثلاثاء أن الوزير اللبنانى ضرب المثل والقدوة لجميع الوزراء والمسئولين العرب بما فعله في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها دولة لبنان الشقيقة. وتابع: «اسعدنى هذا التوجه الرائع من وزير الطاقة والمياه اللبنانى الجديد، الذي بدا لافتا أيضًا عدم ارتدائه الزى الرسمى المعتاد في مثل هذه المناسبات، وعدم وضعه ربطة عنق إنما اكتفى بقميص أبيض وجاكيت محمول باليد».

يذكر أن مجلس الوزراء اللبنانى الجديد كان قد عقد اجتماعاً وتم فيه تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزارى للحكومة الجديدة ليتم طرحه في جلسة بالبرلمان قريبا، لنيل الثقة.

والتقط أعضاء الجدد صورة رسمية تذكارية مع الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه برى، بحديقة القصر الرئاسى في بعبدا، كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى الرئيس عون في مكتبه، ثم انضم اليهما رئيس مجلس النواب نبيه برى ليتحول الاجتماع إلى ثلاثي.

المصرى اليوم

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