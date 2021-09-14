طوارئ في الإسكندرية استعداداً لـ«شتاء 2021».. وصيانة وتأمين أعمدة الإنارة العامة بالأحياء (صور)

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة إنهاء أعمال تأمين أعمدة الإنارة العامة بنطاق الأحياء استعدادا لموسم الأمطار 2021، مع استمرار أعمال الصيانة الدورية والاستجابة لشكاوى المواطنين وذلك في إطار الاستعداد لموسم النوات.

واستكملت إدارة الكهرباء في حي العجمي، برئاسة السيد موسي رئيس الحي صيانة كشافات الإنارة العامة وتأمين الأعمدة ورفع كفاءة شبكة الإنارة إستعدادا لموسم الأمطار حرصا على سلامة المواطنين، حيث تم تأمين وعزل الكابلات وتركيب أبواب للاعمدة بدلا من المفقودة بشارع الجمعيه ومتفرعاته بالهانوفيل، وكذلك صيانة كشافات الإنارة بشارع العوضى المتفرع من شارع الحنفية بالبيطاش، وتأمين أعمدة الانارة وتركيب أبواب للاعمدة بدوران حكمت والمركز اللوجيستى بالدخيلة، ومد شبكة هوائية بطول ٤٠٠ متر بنهاية شارع الصفا بالكيلو ٢٢وإنارة الجزء المطفأ، واستكمال تركيب أبواب لأعمدة الانارة العامة بطريق الإسكندرية مطروح وشوارع البيطاش والدخيلة.

وفي مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف استمرت أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة وتأمينها حيث قامت إدارة الكهرباء بنقل الأبران ورفع الشدادات والكشافات من الأعمدة المعارضة لأعمال توسعة طريق حسن علام، واستكمال صيانة الكشافات بامتداد طريق الغربانيات، وصيانة كشافات أعمدة نجع الصحفاق قبلي.

وفي حي المنتزه ثان برئاسة ‏اللواء حسن الجمال قامت إدارة الكهرباء برفع كفاءة مرفق الإضاءة العامة بنطاق الحي، حيث قامت بتركيب 400 متر كابل هوائى 2×16 ألومنيوم لتغذية أعمدة الإنارة في طريق حوض 10، وكوبرى الستين وتعكف الإدارة على إنهاء أعمال تأمين وصيانة جميع اللوحات والأعمدة قبل بدء موسم الأمطار طبقا لتكليفات المحافظ.

طوارئ فى الاسكندرية استعدادا لـ"شتاء 2021" .. وصيانة وتأمين أعمدة الإنارة العامة بالأحياء (صور)

طوارئ فى الاسكندرية استعدادا لـ"شتاء 2021" .. وصيانة وتأمين أعمدة الإنارة العامة بالأحياء (صور)

طوارئ فى الاسكندرية استعدادا لـ"شتاء 2021" .. وصيانة وتأمين أعمدة الإنارة العامة بالأحياء (صور)

طوارئ فى الاسكندرية استعدادا لـ"شتاء 2021" .. وصيانة وتأمين أعمدة الإنارة العامة بالأحياء (صور)

طوارئ فى الاسكندرية استعدادا لـ"شتاء 2021" .. وصيانة وتأمين أعمدة الإنارة العامة بالأحياء (صور)