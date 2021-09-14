بلتون تتوقع ابقاء المركزي علي سعر الفائدة بدون تعديل

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قال تقرير بلتون ان قراءة التضخم العام السنوي لمصر شهدت ارتفاعاً طفيفاً إلى 5.7% في أغسطس مقارنة بـ 5.4% في يوليو، هو ما جاء أقل من تقديرات بلتون وكانت 6.2%.

واوضح التقرير ان القراءة السنوية تشير الي ارتفاع بواقع 0.1% على أساس شهري مقارنة بارتفاع بنحو 0.9% في يوليو، أقل من تقديراتنا متأثرة باستقرار أسعار السلع الغذائية مقابل ارتفاعها بنحو 0.5% الشهر السابق.

توقع التقرير ارتفاع قراءة التضخم العام السنوي في النصف الثاني من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة.

وقالت بلتون إبقاء البنك المركزي اسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 16 سبتمبر.

وتابع : نرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، ما يشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا.ان تطورات قراءات التضخم العام السنوي الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع .