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إدعوا أنهم رجال شرطة واختطفوا صاحب شركة وسرقوا خزينة بها اموال ومصوغات بالاسماعيلية

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إدعوا أنهم رجال شرطة واختطفوا صاحب شركة وسرقوا خزينة بها اموال ومصوغات بالاسماعيلية إدعوا أنهم رجال شرطة واختطفوا صاحب شركة وسرقوا خزينة بها اموال ومصوغات بالاسماعيلية

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كشفت أجهزة الامن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من مالك إحدى شركات المقاولات والتوريدات مقيم بدائرة المركز بقيام بعض الأشخاص بالحضور لمسكنه يرتدون الملابس المدنية يحمل أحدهم طبنجة بجانبه ، وإدعائهم بأنهم من رجال الشرطة وقاموا بتفتيش مسكنه والاستيلاء منة علي "خزينة حديدية بداخلها "مبلغ مالى" - مصوغات - عدد 3 هواتف محمولة" وإصطحابه داخل سيارة "ميكروباص" دون إبداء أى أسباب وعقب ذلك قاموا بإنزاله بمحافظة الشرقية.

تم تشكيل فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب تلك الواقعة6 أشخاص مقيمين بمحافظات "الإسماعيلية ، الشرقية ، القاهرة ، القليوبية.

أمكن ضبطهم عدا إثنين منهم ، وضبط بحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات السرقة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الهاربان وأضافوا بأن باقى المبلغ المالى والمسروقات بحوزة الهاربان.

المصرى اليوم

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