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لحوم فاسدة بالاسواق

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لحوم فاسدة بالاسواق لحوم فاسدة بالاسواق

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (325 كيلو جرام مصنعات لحوم "بانيه – سجق – بسطرمة" – 1طن زيت طعام – 750 كيلو فول وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ) بحوزة (المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وبمواجهته إعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المصرى اليوم

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