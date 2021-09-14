برلمانى: شهادة «ميرغني» عن وجود مليون سودانى في «أم الدنيا» لم يشعروا بالغربة «تاريخية»

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اعتبر الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب، تأكيد الدكتور رفعت ميرغني عباس الأمين، رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان بوجود مليون سودانى بمصر لم يشعروا بالغربة في «ام الدنيا» بمثابة شهادة تاريخية في حق مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تحقق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين المصريين والعرب والاجانب الذين يعيشون داخل مصر

وأكد «عبدالحميد» في بيان له اصدره اليوم الاهمية الكبيرة لتصريحات الدكتور رفعت ميرغني خلال استقبال السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج له وللوفد المرافق له والتى أكد فيها أن التجربة المصرية مهمة لدراستها وتطبيقها، وبشكل خاص التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة واشادته بالجهود المصرية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي وإطلاقه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد خطوة رائدة في المحيط العربي والإقليمي، والاهتمام بمختلف فئات المجتمع، وإرساء مبادئ حقوق الإنسان في مختلف المجالات مثمناً تأكيد المسؤول السودانى على حرص السودان على استلهام تلك التجربة لما بين البلدين من قواسم ثقافية وتاريخية مشتركة، بجانب مبادرتي «مراكب النجاة» و«حياة كريمة» وتأكيده ايضاً أن مصر نجحت في التغلب على الكثير من مسببات الهجرة غير الشرعية، وأن تلك الزيارة لوفد المفوضية تأتي لتبادل الخبرات والاستفادة من النتائج التي تحققت في مجال حقوق الإنسان والتعامل مع ملف الهجرة، مضيفًا أن مصر تضم نحو مليون سوداني لم يشعروا يومًا بالغربة، وهو ما يؤكد أن مصر بحق «أم الدنيا» وتسع الجميع على أرضها، كما تمت مناقشة سبل التعاون في تعزيز الخبرات السودانية في مجالات الهجرة وحقوق الإنسان، والاستفادة من التجربة المصرية وما حققته من نجاحات.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج قد وفدًا من المفوضية القومية لحقوق الإنسان بدولة السودان، برئاسة الدكتور رفعت ميرغني عباس الأمين، ورئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، إلى جانب وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

أوضحت وزيرة الهجرة أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 11 سبتمبر الجاري، يؤكد على أن مصر تشهد عهدًا جديدًا من بناء الإنسان المصري وتوفير الحياة الكريمة له في ظل الجمهورية الجديدة، والتي تستمد جذورها من تاريخ عريق وحضارة إنسانية علمت العالم المباديء والحريات.

وأضافت الوزيرة أن القيادة السياسية حريصة على حقوق الإنسان المصري، حيث استعرضت جهود توفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية ومراعاة حق الإنسان في العمل، مثمنة ما تقدمه الدولة للمصريين بالخارج من رعاية وحفاظ على حقوقهم، موضحة أن الدولة المصرية تحرص على صون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها من خلال التشريعات والسياسات العامة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم ما تقدمه الدولة المصرية للمصريين بالخارج، وسبل التعاون مع الأشقاء بالسودان في مجال الهجرة والمغتربين بالخارج، مشيدة بإدارة الدولة السودانية لهذا الملف، إلى جانب تمكين المرأة وشغل 4 سيدات لحقائب وزراية بالسودان في ملفات مهمة.

وشددت وزيرة الهجرة على أن مصر حريصة على حقوق الإنسان من منطلق تاريخي وثقافي لأن تقاليدنا الراسخة تجعل ذلك على رأس اهتمامات الدولة المصرية التي تحرص على بناء الإنسان، مستعرضة تجربة المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والمشروع القومي الكبير «حياة كريمة» لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والتعاون مع مختلف الجهات لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وعدم تعريضهم للموت.

وأكدت الوزيرة أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الحماية القانونية للمهاجرين وتجريم الإتجار بالبشر، إلى جانب البعد الأكاديمي وإشراك الخبراء من الأساتذة المعنيين للوقوف على أسباب الظاهرة وعلاج مسببات الهجرة غير الآمنة، مشيرة إلى أن مصر منذ فجر التاريخ تفتح ذراعيها للجميع من كل الجنسيات دون تمييز، وهو ما دفعنا لإطلاق المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور» والتي تحتفي بالجاليات التي عاشت على أرض مصر، وتكريم الشخصيات التي تنتمي لجنسيات متعددة وتعلمت في مصر، خلال المبادرة الرئاسية «مصر بداية الطريق».