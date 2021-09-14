نائب: برقية «الأمم المتحدة» لـ«الإمام الأكبر» تعكس وعى العالم برسالة الأزهر

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قال النائب عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب، أن برقية إنجر أندرسن، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة، وشودونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، المرسلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، دليل قاطع على الرسالة العالمية للازهر الشريف وامامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية

وأكد «خضراوى» أن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين بالاهمية الكبيرة لرسالة الازهر الشريف وأنه كعبة العلم والعلماء على مستوى العالم كله موجهاً تحية قلبية لفضيلة العالم الجليل والكبير الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف الذي جعل الأزهر دوره المهم والمسموع تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والعالمية

وكان المدير التنفيذى لبرنامج الامم المتحدة والمدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة عبر برقية عن كامل الامتنان لمساهمة فضيلته في نجاح إطلاق عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم البيئية في يوم البيئة العالمي، 2021.

وأوضحت البرقية، أن هناك عشر سنوات فقط لتجنب تغير المناخ الكارثي وفقدان التنوع البيولوجي من خلال ضمان الإيكولوجيا الصحية وأنظمة الأغذية الزراعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأثنت البرقية على متابعة فضيلة الإمام الأكبر الحثيثة للأحداث البارزة ومنها الحملة العالمية التي أدت إلى إطلاق العقد، مثمنة دعم فضيلة الإمام الأكبر لكل ما يهم الإنسانية.