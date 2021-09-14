حملات تفتيشية مكثفة على الصيدليات ومخازن الدواء بمراكز قنا

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شنَّت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والسكان بقنا حملات مكثفة على مخازن الأدوية والصيدليات العامة بالمحافظة خلال شهر أغسطس الماضي، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

حملات تفتيشية على الصيدليات بقنا

وأوضح محافظ قنا أن هذه الحملات تأتى في إطار إحكام الرقابة على سوق الأدوية والصيدليات العامة بمراكز قنا التسعة، للتأكد من وصول دواء آمن لكل مريض، والاطمئنان على جودة وسلامة مستحضرات الصيدليات المقدَّمه للمواطنين، بالإضافة إلى محاربة الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، والمنتهية الصلاحية بالصيدليات العامة، مشيرا إلى أن استمرار الرقابة الدورية المشددة على الصيدليات ومخازن الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطنين.

حملات تفتيشية على الصيدليات بقنا

من جانبه أشار الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا إلى أنه جرى التفتيش المفاجئ على 172 صيدلية عامة، و8 صيدليات بالمستشفيات العامة، و4 مخازن أدوية، وجرى تحرير 20 محضر شرطة للمؤسسات الصيدليه، حيث تنوعت المضبوطات المخالفة بين أدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، وضبط 17 صيدلية عامة وخاصة قاموا بصرف أدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وكذلك ضبط 17 نوع من الأدوية المهربة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط عدد 2 أدوية خاصة بمستشفيات التأمين الصحي محظور بيعها بالصيدليات، وضبط صيدليتين غير مرخصتين، بالإضافة إلى تحرير محضر واحد مخالفة لافتة لإحدى الصيدليات، وأيضا محضر واحد مخالفة لعدم مطابقة الرسم الهندسي لإحدى الصيدليات .

حملات تفتيشية على الصيدليات بقنا

وأضاف «تواضروس» أنه جرى إلغاء ترخيص مؤسستين صيدليه، كما جرى إصدار قرار بترخيص 12 مؤسسة صيدليه، وضبط 4 مخالفات لمخازن الأدوية الخاصة، وفحص 3 أحراز للنيابة العامة وإعداد تقرير فني بشأنها .