معهد «جوتة» يُنظم المؤتمـر الدولي الثاني لمشروع الصحافة والعلوم السبت

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ينظم معهد جوته القاهرة المؤتمر الدولي الثاني لمشروع الصحافة والعلوم في شمال افريقيا والشرق الأوسط يومي ١٨ و١٩ سبتمبر٢٠٢١ تحت عنوان «لقاء العلم بالصحافة – العلوم والصحافة في وقت الأزمات».

يهدف المؤتمر لإتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات المؤتمر بأكبر صورة ممكنة، يتم تنظيم المؤتمر بالصورة الهجينة بحيث يمكن المشاركة بعد التسجيل عن طريق الحضور إلى مقر المعهد أو اونلاين.

وعبرت المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال افريقيا سوزانا هوون، عن سعادتها لتنظيم المؤتمر لهذا العام، وبمشاركة خبراء الإعلام من الصحفيين والأكاديميين ورواد المبادرات، مشيرة إلى البدء في تنظيم أول مؤتمر للصحافة العلمية منذ أربع سنوات، بغرض دعمها عن طريق ورش العمل والتدريب، حتى تكونت شبكة تضم أكثر من ١٠٠صحفية وصحفي في جميع دول المنطقة تم تدريبهم على البحث والكتابة عن الموضوعات العلمية.

وقالت هوون :«لا شك أن جائحة كورونا منحت هذا الموضوع بُعدًا جديدًا، وحظيت الصحافة العلمية مؤخرًا في مواجهتها لجائحة كوفيد- 19 بالاهتمام الذي طالما استحقته».

يناقش المؤتمر هذا العام مجموعة من الموضوعات الهامة، من بينها تغطية العلوم في وقت الأزمات، وكيف أثرت جائحة كوفيد 19 على الصحافة والإعلام فيما يخص الأخبار الزائفة وكيفية التحقق من المصادر، كما تتيح التعرف على المبادرات المتميزة لتطوير الصحافة العلمية، والأنماط الجديدة لنقل المعرفة العلمية، وقضايا ندرة المياه في منطقتنا، وكيفية التعامل معها من قبل العلماء والإعلاميين، ومعالجة المواضيع العلمية في الدراما التليفزيونية والأفلام، والعديد من المناقشات الأخرى.

يلقي الكلمة الافتتاحية هاشم الغيلي خبير التكنولوجيا الحيوية الجزيئية وصانع محتوى علمي.

ويهدف مشروع «الصحافة والعلوم»، الذي كان يُعرف سابقًا ومنذ عام ٢٠١٧ باسم «العلم حكاية»، إلى دراسة العلاقة بين البحث العلمي والصحافة، ويسلط الضوء على الإنجازات العلمية، وكيفية سرد الموضوعات العلمية بشكل مفهوم يجذب قاعدة أعرض من الجمهور، ويسعي إلى اثراء معرفتنا العامة وكذلك تشجيع المشاركة المدنية.

وينظم معهد جوته في هذا السياق دورات تدريبية وورش عمل إقليمية للصحفيين العاملين في مجال الصحافة المطبوعة والوسائط المتعددة وأيضا لصناع المحتوى العلمي.

