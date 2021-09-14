لاستغلالها في تصرفات مشبوهة..ياسمين رئيس تغلق التعليقات على حسابها بانستجرام

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أغلقت النجمة ياسمين رئيس ميزة التعليقات على حسابها الرسمي بمنصة انستجرام، وذلك بعد كمية التعليقات التي جاءتها من حسابات مجهولة المصدر تهدف لتوجيه المراهقين والشباب لتصرفات غير سليمة.

وقالت ياسمين: «أعتذر بشدة لجمهوري المخلص الذي دائمًا ما يشجعني في كل أعمالي، ولكنني اضطريت لإغلاق التعليقات على حسابي بمنصة انستجرام بسبب الحسابات مجهولة المصدر التي تستغل صحفات النجوم على المنصة في الترويج لتصرفات مشبوهة، مستهدفة بذلك المراهقين والشباب، وتسعى لتحريضهم لأفعال غير سليمة، لذلك أناشد مسؤولي إنستجرام بإيجاد سياسة للحد من هذه الصفحات، حتى لا تُستخدم المنصة بهذه الطريقة غير الأخلاقية».

ومن الناحية الفنية، تنتظر ياسمين رئيس إطلاق مسلسلها «60 دقيقة» على منصة شاهد vip يوم الخميس 16 سبتمبر المقبل، كما تنتظر العرض الأول لفيلمها «قمر 14» ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها «جارة القمر» الذي انتهت من تصويره منذ فترة، واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية «فاتن» في مسلسل «ملوك الجدعنة».