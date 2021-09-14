أخبار عاجلة

هنا دعم وكبح.. توقعات بمواصلة أسعار النفط صعودها لهذه الأسباب -
لن تتخيلها.. 5 فوائد لجسمك يمكن أن تقدمها حبة كوسا واحدة -
براءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها -
للشهر الـ9 تواليًا.. السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين -
جدل "صفقة القرن".. هذه هي الأسباب الحقيقية وراء أزمة الغواصات -
متحدث طالبان لـCNN عن اعتراف أمريكا بقتل مدنيين في غارة بـ"الخطأ" -
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترفض التوصية بإعطاء جرعات معززة للقاح فيروس كورونا للجميع.. ما السبب؟ -
لن تتخيلها.. 5 فوائد لجسمك يمكن أن تقدمها حبة كوسا واحدة -
براءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها -
للشهر الـ9 تواليًا.. السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

لاستغلالها في تصرفات مشبوهة..ياسمين رئيس تغلق التعليقات على حسابها بانستجرام

Print
لاستغلالها في تصرفات مشبوهة..ياسمين رئيس تغلق التعليقات على حسابها بانستجرام لاستغلالها في تصرفات مشبوهة..ياسمين رئيس تغلق التعليقات على حسابها بانستجرام

لاقتراحات اماكن الخروج

أغلقت النجمة ياسمين رئيس ميزة التعليقات على حسابها الرسمي بمنصة انستجرام، وذلك بعد كمية التعليقات التي جاءتها من حسابات مجهولة المصدر تهدف لتوجيه المراهقين والشباب لتصرفات غير سليمة.

وقالت ياسمين: «أعتذر بشدة لجمهوري المخلص الذي دائمًا ما يشجعني في كل أعمالي، ولكنني اضطريت لإغلاق التعليقات على حسابي بمنصة انستجرام بسبب الحسابات مجهولة المصدر التي تستغل صحفات النجوم على المنصة في الترويج لتصرفات مشبوهة، مستهدفة بذلك المراهقين والشباب، وتسعى لتحريضهم لأفعال غير سليمة، لذلك أناشد مسؤولي إنستجرام بإيجاد سياسة للحد من هذه الصفحات، حتى لا تُستخدم المنصة بهذه الطريقة غير الأخلاقية».

ومن الناحية الفنية، تنتظر ياسمين رئيس إطلاق مسلسلها «60 دقيقة» على منصة شاهد vip يوم الخميس 16 سبتمبر المقبل، كما تنتظر العرض الأول لفيلمها «قمر 14» ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها «جارة القمر» الذي انتهت من تصويره منذ فترة، واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية «فاتن» في مسلسل «ملوك الجدعنة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

مرتضى منصور للشيخ أحمد كريمة: «يجوز التبرع للزمالك يا مولانا»

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

فرح على: ألتزم الحيادية فى تقديم البرامج الرياضية.. وثقة الجمهور الأهم

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

أسامة رؤوف: «أيام القاهرة للمونودراما» شهدت دورة فارقة بحضور الجمهور والمشاركات الدولية

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»