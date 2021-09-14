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نجم السابق يعتدي على مشجع في الملعب ويتعرض للطرد «»

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نجم الزمالك السابق يعتدي على مشجع في الملعب ويتعرض للطرد «فيديو» نجم السابق يعتدي على مشجع في الملعب ويتعرض للطرد «»

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اجتذبت مباراة فريقي لوهافر وتولوز، الأضواء في الساعات الماضية على ساحة الكرة العالمية بعد الأحداث الساخنة التي شهدتها، خاصة واقعة تعدي لاعب على أحد المشجعين داخل الملعب.

وقام الدولي المغربي خالد بوطيب، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك السابق، ولاعب فريق لوهافر، المنافس في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، بالتوجه إلى أحد الجماهير والاشتباك معه، ومحاولة الاعتداء عليه.

وأقيمت مساء أمس مباراة لوهافر وتولوز في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

واشتعلت شرارة الأحداث في الدقيقة 62، حينما قام المدير الفني لفريق لوهافر باستبدال خالد بوطيب، الذي لم يكن موفقاً وأهدر فرصة سهلة جداً، فقام أحد مشجعي فريقه بتوجيه الانتقادات والسباب له لحظة خرجه فما كان من حالد بوطيب إلا أن قام بالقفز من فوق الحاجز بين أرض الملعب ومدرجات الجمهاهير، واشتبك مع المشجع، وحاول الاعتداء عليه.

وكادت الأمور تتطور بين خالد بوطيب والمشجع وحدث تشابك بالأيدي بينهما، كاد يتطور لولا تدخل رجال الأمن واللاعبين لإنهاء الشجار.

وبعد هذا التصرف الغريب والمثير للجدل، قام حكم المباراة بإشهار البطاقة في وجه خالد بوطيب.

ولعب خالد بوطيب لنحو موسم كامل في صفوف نادي ، كما خاض 24 مباراة مع المغربي الأول سجل خلالها 9 أهداف.

شاهد اعتداء خالد بوطيب على مشجع فريقه لوهافر

المصرى اليوم

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