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ضبط تاجر عملة بسوهاج ..قام بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية

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ضبط تاجر عملة بسوهاج ..قام بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية ضبط تاجر عملة بسوهاج ..قام بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخصين «أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية» والثانى مقيم بدائرة مركز شرطة الكوثر بمحافظة سوهاج لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة سوهاج وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الآخر «المتواجد حالياً خارج البلاد» وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه مصرى.

المصرى اليوم

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