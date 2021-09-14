«الداخلية» تواصل توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في مبادرة «كلنا واحد»

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واصلت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة «كلنا واحد» للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية تحت رعاية رئيس الجمهورية، تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «انطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشرة من المبادرة على مستوى الجمهورية، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).. بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد».

وأضافت: «يأتى ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى».