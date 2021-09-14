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"صحة جازان" تُحقق "التميز" في "تجربة ورضا المريض"

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"صحة جازان" تُحقق "التميز" في "تجربة ورضا المريض" "صحة جازان" تُحقق "التميز" في "تجربة ورضا المريض"
على مستوى المديريات والتجمعات الصحية والمستشفيات

حققت إدارة الأشعة والخدمات التطبيقية بصحة جازان وثلاثة أقسام أشعة بمستشفيات المنطقة، "التميز" في برنامج "قياس تجربة المريض" على مستوى المديريات والتجمعات الصحية والمستشفيات بالمملكة خلال النصف الأول من العام 2021م.

وقال مدير إدارة الأشعة والخدمات التطبيقية الدكتور يحيى كليبي، إن التقرير الصادر عن برنامج قياس تجربة المريض من قِبَل وزارة الصحة؛ يؤكد حصول إدارة خدمات الأشعة بصحة جازان على المركز الأول في أعلى معدل نسبة رضا للمرضى، في مؤشر تجربة المريض بمعدل 90.27%.

وأضاف: حقق قسم الأشعة بمستشفى صبيا العام المركزَ الأول للسنة الثانية على التوالي على مستوى المملكة بنسبة (98.03%)، وقسم الأشعة بمستشفى بيش العام الذي حقق المركز الثاني على مستوى المملكة بنسبة (93.04%).

وأشار "كليبي" إلى حصول قسم الأشعة بمستشفى صامطة العام على المركز الثالث بنسبة (91.76%).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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