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لقاح جديد وتجارب سريرية.. نتائج واعدة تحمل بشرى بنهاية "إيبولا"

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لقاح جديد وتجارب سريرية.. نتائج واعدة تحمل بشرى بنهاية "إيبولا" لقاح جديد وتجارب سريرية.. نتائج واعدة تحمل بشرى بنهاية "إيبولا"
98 % من المشاركين أظهروا أجساماً مضادة بعد 21 يوماً من الجرعة الثانية

لقاح جديد وتجارب سريرية.. نتائج واعدة تحمل بشرى بنهاية

أظهرت تجارب سريرية على لقاح مضاد لفيروس إيبولا نتائج واعدة، بما يبشّر بنهاية ضحايا الوباء الذي تفشى في عدد من الدول الإفريقية.

وذكرت "سكاي نيوز" البريطانية، الثلاثاء، أن نحو 98 بالمئة من المشاركين في التجارب السريرية أظهروا أجساماً مضادة بعد 21 يوماً من الجرعة الثانية.

واستمرت الاستجابة المناعية لمدة عامين على الأقل لدى البالغين، كما أظهر الأطفال أيضاً استجابة مناعية.

وأجريت التجارب السريرية في سيراليون، وأجريت التجارب الأولى والثانية بين عامي 2015 - 2018، وبعدها تابع الباحثون صحة المشاركين في التجارب.

واللقاح الجديد من صُنع شركة "جونسون آند جونسون"، وقالت دراسة نشرت بمجلة "لاسنت" العلمية المرموقة إن اللقاح آمن وقوي.

وينتقل الفيروس عبر سوائل الجسم فيما يكون الأشخاص الذين يعيشون مع المصابين أو يتولون رعايتهم الأكثر عرضة للإصابة.

ويتسبّب "إيبولا" في حمّى شديدة وفي أسوأ الحالات في نزيف لا يمكن وقفه؛ حيث أودت الموجة الأولى للوباء في غرب إفريقيا بـ 11300 شخص في غينيا وليبيريا وسيراليون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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