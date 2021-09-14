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هنا دعم وكبح.. توقعات بمواصلة أسعار النفط صعودها لهذه الأسباب
-
الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:24 صباحاً
لن تتخيلها.. 5 فوائد لجسمك يمكن أن تقدمها حبة كوسا واحدة
-
الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:24 صباحاً
براءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها
-
الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:24 صباحاً
للشهر الـ9 تواليًا.. السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين
-
الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:24 صباحاً
جدل "صفقة القرن".. هذه هي الأسباب الحقيقية وراء أزمة الغواصات
-
الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:24 صباحاً
متحدث طالبان لـCNN عن اعتراف أمريكا بقتل مدنيين في غارة بـ"الخطأ"
-
الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:13 صباحاً
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترفض التوصية بإعطاء جرعات معززة للقاح فيروس كورونا للجميع.. ما السبب؟
-
الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:13 صباحاً
لن تتخيلها.. 5 فوائد لجسمك يمكن أن تقدمها حبة كوسا واحدة
-
الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
براءة اختراع تمنح "أوبو" كاميرات فريدة من نوعها
-
الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
للشهر الـ9 تواليًا.. السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين
-
الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
هام ⛔ الرئيس السيسى يتسلم تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:09 مساءً
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