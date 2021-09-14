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نائب يطالب بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

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نائب يطالب الحكومة بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد» نائب يطالب بسرعة إنهاء التحول الرقمي لـ«القضاء على الفساد»

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طالب النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالاسراع في تنفيذ ملف التحول الرقمى وتقديم جميع الخدمات للمواطنين بالطرق الالكترونية للقضاء على جميع مظاهر الفساد والرشوة.

وقال «قورة» في بيان له اصدره اليوم الثلاثاء، إنه من المعروف أن التحول الرقمى سوف يختصر وقتا كبيرا لإنهاء المعاملات الإدارية الخاصة بالمواطنين في مختلف مجالات الحياة، كما أنه سيقضى على الفساد إضافة إلى تغيير ثقافة المواطنين من التعامل ماليا إلى الاعتماد على الدفع بكروت «الفيزا» مؤكداً أهمية الاسراع في تنفيذ هذا الملف ليتم القضاء نهائيا على اللقاءات المباشرة بين المواطنين ورجال الاعمال والاستثمار مع مختلف الجهات التنفيذية بالدولة.

وأعلن النائب أحمد عبدالسلام قورة تاييده التام فيما يتم من تطوير وتحديث داخل قطاعات الضرائب والجمارك.

والموانئ ليكون التعامل إلكترونيًا لسرعة انهاء كل مايتعلق بملفات الضرائب والجمارك والموانئ ولمنع الفساد مؤكداً ان هناك عدداً من دول العالم انتهت من ذلك الامر مما ادى إلى سرعة انجاز هذه الملفات وانعكاسها ايجابياً على جذب الاستثمارات.

المصرى اليوم

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