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إعترافات المتهمين بسرقة المساكن بالقاهرة :كنا بنشترى مخدرات بثمن المسروقات

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إعترافات المتهمين بسرقة المساكن بالقاهرة :كنا بنشترى مخدرات بثمن المسروقات إعترافات المتهمين بسرقة المساكن بالقاهرة :كنا بنشترى مخدرات بثمن المسروقات

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كشف ضباط مباحث القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة سكنه، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالى - جهاز لاب توب - 2 هاتف محمول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب وقائع سرقات المساكن شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم بتقنين الإجراءات ثم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب»، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب «كسر الباب»، كما أقرا بارتكاب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها فى وقائع السرقة الأخرى بمسكنهما، كما أضافا بتصرفهما فى بعض المسروقات بالبيع لأحد تجار المواد المخدرة وكذلك إنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على شراء المواد المخدرة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

المصرى اليوم

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