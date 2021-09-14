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ضبط مسجل بحوزته سلاح ناري وكمية من البانجو للاتجار بها في الأقصر

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ضبط مسجل بحوزته سلاح ناري وكمية من البانجو للاتجار بها في الأقصر ضبط مسجل بحوزته سلاح ناري وكمية من البانجو للاتجار بها في الأقصر

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، أحد الأشخاص بالأقصر، لحيازته سلاحا ناريا ومواد مخدرة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الأقصر، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة مركز شرطة القرنة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه وبحوزته بندقية خرطوش وطلقتان، وكمية من مخدر البانجو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه غير المشروع، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه.

المصرى اليوم

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