مطالبة برلمانية بمراجعة مكونات التغذية المدرسية

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قالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب إن أهم ما يميز حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حرصها الحقيقى على متابعة جميع التكليفات التي يصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى في مختلف القضايا، إضافة إلى التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين وزراء حكومة مدبولى، مثمنة القضايا التي ركز عليها الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء والمسئولين بشأن خطوات لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وما تتضمنه من وجبات تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وصولًا للمرحلة الثانوية، طبقًا للمناطق المستهدفة، سواء للتعليم العام، أو الأزهرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

وأكدت النائبة أهمية هذا الملف بالنسبة لتلاميذ المدارس في التعليم قبل الجامعى حتى يكون لدينا شباب على مستوى عال من الصحة عند دخولهم إلى الجامعات، مشيدة بتأكيد الدكتورة هالة زايد أنه تمت مراجعة مكونات الوجبات المدرسية المعتمدة لمختلف المراحل التعليمية، وما تتضمنه من عناصر غذائية متكاملة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة «سايلو فودز»، وأنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بميكنة منظومة التغذية المدرسية، منوهة بالتنسيق في هذا الصدد مع مجمع الوثائق المؤمنة والذكية إضافة إلى مراجعة مكونات الوجبات من قبل المعهد القومى للتغذية واعتماده لها، إلى جانب تسجيل المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وأن هناك جاهزية البدء في أعمال تصنيع هذه الوجبات، وتوافر التمويل اللازم لذلك.

كما أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بتأكيد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع وزارة الصحة فيما يتعلق بتطبيق حوكمة كاملة لقاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التغذية المدرسية، وأن الوزارة ستكون جاهزة لتوزيع الوجبات المدرسية على الطلاب المستهدفين عقب تسلمها من شركة «سايلو فودز».

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء وليد أبوالمجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء تيمور موسى، رئيس مجلس إدارة شركة «سايلو فودز»، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.