داتشيا تكشف عن چوجر بـ ٣ خيارات للمحركات (صور)

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كشفت داتشيا الستار عن چوجر Jogger ذات الـ ٧ مقاعد، خلال فعاليات معرض ألمانيا الدولي للسيارات IAA 2021.

تشير كلمة Jogger في اللغة العربية إلى ممارس رياضة الهرولة أو العداء البطيء، ويمثل الروح الرياضية والديناميكية والطاقة الإيجابية والحرية.

تتوفر Jogger بعدة خيارات من المحركات، الأول TCe 110 محرك بنزين ٣ سلندر سعة ١٠٠٠ سي سي، مزود بشاحن توربيني، بقوة ١١٠ حصان، وعزم ٢٠٠ نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة يدوي ٦ سرعات.

الثاني ECO-G 100 محرك مزدوج بنزين/غاز طبيعي، ولم تكشف داتشيا عن أداءه حتى الأن بينما أكدت أن مداه يصل إلى ١٠٠٠ كم، نظرًا لاعتماد على خزان بنزين سعة ٥٠ لتر، وخزان غاز طبيعي سعة ٤٠ لتر، ويصل متوسط استهلاكه للوقود إلى ٧.٦ لتر لكل ١٠٠ كم.

تخطط داتشيا تقديم خيار هجين من چوجر لأول مرة في تاريخها خلال عام ٢٠٢٣، بمحرك بنزين سعة ١٦٠٠ سي سي، ومحركين كهربائيين، وبطارية ١.٢ كيلووات، وناقل حركة أوتوماتيكي، يُمكن النظام الهجين من سير چوجر على نظام كهربائي بالكامل بنسبة ٨٠٪ من المسافة كاملة داخل الشوارع المزدحمة، ما يوفر ٤٠٪ تقريبًا من استهلاك وقود السيارة.

تعتمد السيارة على عدة أنظمة أمان أبرزها نظام فرامل الطوارئ، ونظام تحذير النقاط العمياء، ونظام مساعدة وقوف السيارة، ونظام مساعدة صعود التلة.

تأتي چوجر بعدة خيارات ترفيهية أبرزها بشاشة تعمل باللمس مقاس ٨ بوصة، يمكن توجيهها السائق، مزودة بتقنية الإتصال عبر البلوتوث، وتدعم أندوريد أوتو وآبل كار بلاي، بالإضافة إلى مقاعد أمامية مزودة بسخانات، ومكيف هواء أوتوماتيكي بشاشة رقمية، وتحديد موقع السيارة عبر تشغل الإضاءة عن بعد.

داتشيا سوف تفتح باب طلبات شراء چوجر في ٣٠ دولة أغلبها دول أوروبية في نوفمبر ٢٠٢١، بينما تصل چوجر للعملاء في فبراير ٢٠٢٢.

داتشيا تكشف الستار عن چوجر Jogger ذات الـ 7 مقاعد

داتشيا تكشف الستار عن چوجر Jogger ذات الـ 7 مقاعد

داتشيا تكشف الستار عن چوجر Jogger ذات الـ 7 مقاعد

داتشيا تكشف الستار عن چوجر Jogger ذات الـ 7 مقاعد

داتشيا تكشف الستار عن چوجر Jogger ذات الـ 7 مقاعد

داتشيا تكشف الستار عن چوجر Jogger ذات الـ 7 مقاعد

داتشيا تكشف الستار عن چوجر Jogger ذات الـ 7 مقاعد