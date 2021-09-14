7ر3 مليون طن حجم استهلاك السوق المحلي من البوتاجاز

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال المهندس رأفت عبدالهادى رئيس الشركة العامة لشركة بتروجاس انه تم تحديث منظومة شحن وتفريغ مقطورات نقل البوتاجاز الصهريجية على مستوى الجمهورية وتركيب وصلات تحكم ذكية " " بمحطات التعبئة الإقليمية والحقول ومقطورات نقل البوتاجاز الصهريجية وذلك لمزيد من تأمين بيئة العمل ورفع كفاءة المنشآت والمعدات والحفاظ على العاملين .

واوضح رئيس الشركة خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج اعمال الشركة برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية أنه تم توفير نحو 7ر3 مليون طن من البوتاجاز تمثل حجم استهلاك السوق المحلى هذا العام والذى تم تغطية احتياجاته من اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بمعدل 314 مليون أسطوانة خلال العام تم إنتاجها من خلال 49 محطة تعبئة لأسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية، علاوة على زيادة مراكز توزيع الأسطوانات للمواطنين ليصل الإجمالى إلى 3092 مستوى الجمهورية ، كما تم ضخ 3 مليون و 876 ألف أسطوانة جديدة ومستصلحة للسوق بعد إعادة تأهيلها للحفاظ على حالة الأسطوانات والاستخدام الآمن ، فيما تم توفير سعات استراتيجية لتخزين المنتج على مستوى الجمهورية تبلغ حوالى 220 ألف طن .