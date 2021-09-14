شاهد.. لحظة نجاة هاميلتون من الموت بأعجوبة

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كادت حادثة أن تقضي على الثنائي هاميلتون وفيرشتابن أثناء تنافسهما على المسار في المنعطف المزدوج الأول في منتصف سباق إيطاليا، وهو ما تسبب في انسحابهما.

وشهدت الحادثة توقف سيارة ريد بُل فوق سيارة مرسيدس الخاصة بهاميلتون، حيث أظهرت الإعادة البطيئة لمس إطار فيرشتابن لخوذة هاميلتون. لكن الطوق امتص أغلب الاصطدام.

من جانبه، أكد هاميلتون بعد السباق أن رقبته تؤلمه قليلًا نتيجة للحادث، في حين اعتبر المراقبون أن أغلب اللوم يقع على فيرشتابن ووجهوا له عقوبة التراجع ثلاثة مراكز في سباق روسيا.

وعندما سُئل إن كان الطوق قد أنقذ حياة هاميلتون في مونزا، قال وولف مدير فريق مرسيدس: «أنقذ الطوق حياة لويس اليوم بالتأكيد».

وأضاف: «كان ليكون حادثًا مروعًا لو لم يكن لدينا الطوق، ولا أريد التفكير فيه أصلًا».

ومثّلت هذه الواقعة الحادثة الكبرى الثانية بين هاميلتون وفيرشتابن هذا الموسم على إثر حادثتهما في اللفّة الأولى من سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

ووصف وولف حركة فيرشتابن بـ «المخالفة التكتيكية» بعد السباق، لكنه أدرك انحيازه في تقييم الواقعة، قائلًا أنه يجب احترام قرار المراقبين.

وقال وولف أن المعركة بين السائقَين «ضارية ومحتدمة»، لكن عليهما إيجاد طريقة للتسابق في ما بينهما بشكلٍ نظيف.

وقال النمساوي: «يحتاجان لإيجاد طريقة للتسابق في ما بينهما. إما ترك مساحة في كلّ جهة، أو ستقع الحوادث، لا يكون الأمر واضحًا تمامًا في الحقيقة».

وأردف: «مثل تقييم حادثة سيلفرستون وتوجيه أغلب اللوم. لكنهم يعلمون داخل السيارة ما هم بصدد فعله وكيفيّة تسابقهما».

وأكمل: «علينا متابعة ذلك باهتمام ونأمل أن لا نحصل على ثمانية حوادث في السباقات الثمانية المتبقية».