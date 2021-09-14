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«الهيدروجين ومستقبل الطاقة في والعالم».. عنوان ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

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«الهيدروجين ومستقبل الطاقة في مصر والعالم».. عنوان ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية «الهيدروجين ومستقبل الطاقة في والعالم».. عنوان ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

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تعقد نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشــام سعــودى، ندوة «الهيدروجيــن، ومستقبل الطاقة في والعالم»، بحضور المهندس شريــف هـــدارة وكيل لجنة الطاقة بنقابة المهندسين المصرية ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق.

يشارك في الندوة المهندس أسامــة كمـــال رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين المصرية ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، وأعضاء لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين وذلك يوم السبت ٢٨ سبتمبر الجارى في العاشرة صباحاً.

ومن جانبه قال الدكتور حســن لطفــى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة في نقابة المهندسين بالإسكندرية أن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على التطورات الهندسية والتكنولوجية المتعلقة بمستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم ومنها طاقة الهيدروجين الأخضر في ظل ظاهرة التغيرات المناخية التي تلقي بتأثيراتها السلبية على مختلف الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية والمجتمعية والإنسانية.

وأضاف «لطفى» أن الندوة سيتم بثها أونلاين عبر الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية على الفيس بوك وذلك حرصاً على سلامة المهندسين مع الإجابة على كافة الأسئلة من خلال البث المباشر.

المصرى اليوم

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