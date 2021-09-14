«خارجية الشيوخ» تؤيد مبادرة «الافتاء» لتدريب مفتيين جدد

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قال الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية إن تصريحات الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية هامة جدا والتي أكد فيها حرص دار الافتاء على إعداد جيل جديد من المفتين على قدر كبير من التأهيل والفهم للنصوص الشرعية والقدرة على إنزالها على الواقع يأتي على رأس أولويات دار الإفتاء المصرية منذ سنوات، إيمانًا منها بأن التأهيل والتدريب وربط العلوم الشرعية بالعلوم الحديثة وفهم الواقع فهمًا رشيدًا هو السبيل الأمثل لضبط الخطاب الإفتائي وتجديده بما يتماشى مع الواقع المعاصر مما يدعم استقرار المجتمعات.

و اضاف «السادات» في بيان له اصدره اليوم الثلاثاء أنه يؤيد اهتمام دار الافتاء المصرية منذ سنوات بتدريب وتأهيل المفتين، سواء في مصر أو خارج مصر وذلك لخلق جيل جديد من المفتين قادر على إدراك الواقع وفهم النصوص الشرعية فهمًا رشيدًا ومستنيرًا لإصدار الحكم الشرعي الصحيح، خاصة في النوازل والمستجدات التي نواجهها الآن، حيث تخرج عشرات المفتين بعضهم تولوا مناصب إفتائية رسمية في بلادهم وتأكيد الدكتور شوقى علام أنه تم خلال عام 2019 تخريج 17 إمامًا من دول إفريقية متنوعة بعد تدريبهم على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، وتم مراعاة تمثيلهم لجميع بلدان القارة السمراء، مثل: أوغندا وتنزانيا، وغانا، وأفريقيا الوسطى، وتشاد، وتوجو، والنيجر، وكوت ديفوار، وغينيا، وبوركينا فاسو، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وكينيا، والكاميرون، وبنين، وأثيوبيا.

و تابع أن دار الإفتاء المصرية حريصة أشد الحرص على مد يد العون إلى الدول الإفريقية الشقيقة حيث تمثل إفريقيا أمنًا قوميًّا لمصر، عبر نشر المنهج الوسطي الإسلامي الذي يعد حصنًا منيعًا أمام الفكر المتطرف الذي بات يهدد الجميع، مؤكدًا أن الدار والأمانة ستعملان بكل إمكاناتهما من أجل تفعيل التواصل واستمراره مع الخريجين ومؤسساتهم.

وقال السادات إن الدول الافريقية تثق ثقة كبيرة في الازهر الشريف ودار الافتاء المصرية مشيداً بالدور المهم لدار الافتاء المصرية داخل مختلف دول القارة السمراء