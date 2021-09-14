«عربية النواب» تطالب وزراء التعليم العرب بتنفيذ دعوة شيخ الأزهر بتطوير المناهج

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أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب تأييده التام لدعوة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى العمل بجدية على تطوير التعليم في الوطن العربي، لمواكبة التحديات والتطورات المتلاحقة، وأن يكون ذلك وفق خطط محسوبة ومدروسة تراعي الإمكانات المادية والبشرية وطبيعة المجتمعات العربية، حتى يصبح التطوير مرغوبًا فيه وفعالًا ولا يؤدي إلى مشكلات تحتاج إلى سنوات لحلها.

و طالب «أباظة» في بيان له اصدره اليوم جميع وزراء التعليم العرب اعطاء اولوية قصوى لدعوة فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، وان يقوم وزراء التعليم العرب وجامعة الدول العربية بوضع مناهج مشتركة بين الدول العربية لدعم العلاقات بين جميع الدول العربية وحتى يكون للشباب العربى داخل المدارس والجامعات العربية دوره في الاهتمام بالقضايا التي تدعم التعاون بين شباب الدول العربية.

وكان فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد استقبل السفير أمجد العضايلة، سفير الأردن بالقاهرة مشيخة الأزهر مؤكداً أن الأزهر يرحب بطلب السفارة لزيادة عدد المنح الدراسية وتوزيع المنح حسب التخصصات التي يحتاجها الأردن من الأزهر، وأن الأزهر حريص على تطوير العلاقات العلمية والدينية والثقافية مع مختلف الدول العربية والإسلامية لإمدادها بالمنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

ومن جانبه، أعرب سفير الأردن عن تقديره لاستجابة فضيلة الإمام في أمر المنح الدراسية المخصصة لطلاب المملكة الأردنية الهاشمية، وأن السفارة تحرص على تعزيز التعاون العلمي والثقافي مع مؤسسة الأزهر التي تمثل مدرسة الإسلام والتنوير والاعتدال في العالم، وأن كفاءة خريجي الأزهر تجعل هذه المؤسسة قبلة لكل طلاب العلوم الدينية والتطبيقية.