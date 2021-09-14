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وزير البترول : 7 منافذ لاستقبال البوتجاز و رفع كفاءة المنشآت ومصانع التعبئة

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وزير البترول : 7 منافذ لاستقبال البوتجاز و رفع كفاءة المنشآت ومصانع التعبئة وزير البترول : 7 منافذ لاستقبال البوتجاز و رفع كفاءة المنشآت ومصانع التعبئة

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اكد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية خلال أعمال جمعية بتروجاس اكد علي استقرار منظومة البوتاجازوتحقيق نتائج متميزة والقضاء على كل التحديات التي كانت موجودة قبل خمس سنوات، وكذلك تحقيق نقلة نوعية في هذا النشاط بتوفير 7 منافذ رئيسية لاستقبال البوتاجاز بالموانئ حالياً منها 3 منافذ على البحر الأبيض المتوسط و4 منافذ على البحر الأحمر في مقابل منفذين فقط من قبل ، بالإضافة إلى زيادة السعة التخزينية بالحقول والموانئ ومد خطوط نقل بوتاجاز جديدة ورفع كفاءة المنشآت ومصانع التعبئة ومراكز التوزيع على مستوى الجمهورية ، كما تم البدء في تطبيق التحول الرقمى بالمنظومة من خلال إضافة نظام التحكم الذكى في عمليات التعبئة والنقل والتوزيع وكذلك تطبيق نظام الاسكادا لضمان التحكم ورقابة العمليات.
وأوضح الوزير أن التطوير والتحديث الشامل في كافة مناحى منظومة العمل البترولى ينعكس بالإيجاب على الأداء وتحقيق الأهداف وشدد على أهمية الالتزام بتطبيق وتحديث متطلبات منظومة الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية والإجراءات الوقائية لمواجة تفشى حفاظاً على العاملين والمنشآت واستدامة الأعمال.

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