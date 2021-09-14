ضبط تاجر الهيروين بدار السلام ..والمتهم :مكسبها سريع وكبير

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة محل سكنه ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – هاتف محمول – ميزان حساس – مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار مؤكدا أن تجارة الهيروين سهلة ومكسبها سريع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه ، كما أضاف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية " لايمكن الإرشاد عنه".