حملة أمنية مكبرة بأسيوط..لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لإستهداف دائرة مركز شرطة ساحل سليم.. أسفرت جهودها عن ضبط (15) قطعة سلاح نارى (7 بنادق آلية و6 بندقية خرطوش و2 فرد محلى وعدد من الطلقات) مع 12 متهما، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة